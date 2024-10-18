В Запорожье два сервисных центра МВД переехали в укрытие

Сервисные центры будут предоставлять услуги на одной локации.

Источник фото: Главный сервисный центр МВД

В Запорожье два сервисных центра Министерства внутренних дел переехали в укрытие. Об этом сообщили в Главном СЦ МВД.

Как отмечается, обновленные сервисные центры МВД будут предоставлять услуги в безопасных условиях на одной локации.

В МВД ожидают, что 18 администраторов двух сервисных центров будут предоставлять до 300 услуг в день.

«Новое помещение, расположенное в укрытии, позволит в безопасных условиях предоставлять услуги гражданам на протяжении всего рабочего дня – с 8:00 до 17:00. Ожидается, что 18 администраторов двух сервисных центров МВД будут предоставлять до 300 услуг в день», – рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

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