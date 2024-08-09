Нацбанк вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 и 1000 гривен

Новые банкноты дополнены патриотическим лозунгом.

Источник фото: НБУ

Национальный банк Украины 9 августа объявил о выпуске модифицированных банкнот к 33-й годовщине Независимости Украины с патриотическим лозунгом.

Новые банкноты дополнены патриотическим лозунгом «Слава Украине! Героям слава», расположенным в правой верхней части оборотной стороны.

В рамках планового выпуска НБУ планирует постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:

с 8 августа – номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа – номиналом 50 гривен;

в следующих годах – номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного оборота необходимыми объемами наличных денежных средств соответствующих номиналов и повышения качества наличных денег в обращении.

Источник фото: НБУ

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