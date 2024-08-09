Нацбанк вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 и 1000 гривен

Национальный банк Украины 9 августа объявил о выпуске модифицированных банкнот к 33-й годовщине Независимости Украины с патриотическим лозунгом.
Новые банкноты дополнены патриотическим лозунгом «Слава Украине! Героям слава», расположенным в правой верхней части оборотной стороны.
В рамках планового выпуска НБУ планирует постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:
с 8 августа – номиналами 500 и 1000 гривен;
с 23 августа – номиналом 50 гривен;
в следующих годах – номиналами 20, 100 и 200 гривен.
Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного оборота необходимыми объемами наличных денежных средств соответствующих номиналов и повышения качества наличных денег в обращении.
Источник фото: НБУ
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