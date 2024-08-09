Нацбанк вводить в обіг нові банкноти номіналом 500 та 1000 гривень

Нові банкноти доповнені патріотичним гаслом.

Джерело фото: НБУ

Національний банк України 9 серпня оголосив про випуск модифікованих банкнот до 33-ої річниці Незалежності України з патріотичним гаслом.

Зазначається, що нові банкноти доповнені патріотичним гаслом «Слава Україні! Героям слава», розміщеним у правій верхній частині зворотного боку.

У межах планового випуску НБУ планує поступово вводити в обіг модифіковані банкноти:

з 8 серпня – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Модифіковані банкноти випускатимуться в межах планового випуску на заміну зношених та пошкоджених банкнот для забезпечення готівкового обігу необхідними обсягами готівкових коштів відповідних номіналів та підвищення якості готівки в обігу.

Джерело фото: НБУ

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