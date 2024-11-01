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З 1 листопада Україна переходить на нові банкноти номіналами 50 та 200 гривень

14:33, 1 листопада 2024
Нацбанк почав вилучати старі банкноти номіналами 50 та 200 гривень.
З 1 листопада Україна переходить на нові банкноти номіналами 50 та 200 гривень
Джерело фото: НБУ
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Національний банк України розпочне поступову заміну банкнот. Таким чином, з 1 листопада 2024 року купюри номіналами 50 та 200 гривень старого зразка (2003–2007 років) на нові банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та пізніших випусків). Громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти, оскільки вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Згідно з планом, Нацбанк разом із банками поступово вилучатиме старі банкноти з готівкового обігу. Зокрема, банки не будуть видавати ці банкноти за всіма видами готівкових операцій, а також Нацбанк припинить їх постачання банкам та інкасаторським компаніям. Потрапляючи в банки, старі банкноти більше не будуть повертатися в обіг, а відправлятимуться до Нацбанку для утилізації.

Ця заміна має на меті підвищити якість готівки в обігу, оскільки нові банкноти мають покращену систему захисту. Процес заміни не вплине на повсякденні розрахунки громадян, і їм не потрібно вживати жодних додаткових заходів.

Нагадаємо, що вже триває поступове вилучення з обігу старих банкнот нижчих номіналів. Зокрема, заміна банкнот номіналами 1 та 2 гривні розпочалася 1 жовтня 2020 року, а банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого зразка замінюються з 1 січня 2023 року. Заміну банкнот номіналом 500 гривень планується завершити до 1 серпня 2024 року.

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гроші Нацбанк

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