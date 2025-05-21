Звільнення під час воєнного стану — у Мін’юсті нагадали права та обов'язки громадян

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало права та обов'язки роботодавцям і працівникам, щоб уникнути порушень законодавства під час звільнення.
Загальні підстави для звільнення, передбачені КЗпП, продовжують діяти і під час воєнного стану:
Закон № 2136-IX розширює перелік підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період дії воєнного стану. Окрім підстав, передбачених статтею 40 КЗпП, роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв'язку з:
Порядок звільнення
Роботодавець зобов'язаний дотримуватися встановленої процедури звільнення, передбаченої КЗпП (наприклад, попередження працівника у встановлені строки у випадках скорочення). Закон № 2136-IX може вносити певні корективи щодо строків попередження.
Виплата компенсації
При звільненні працівнику виплачується заробітна плата за фактично відпрацьований час, компенсація за невикористані дні щорічної відпустки та інші виплати, передбачені законодавством та колективним договором.
Обмеження звільнення
Закон № 2136-IX встановлює певні обмеження щодо звільнення окремих категорій працівників (наприклад, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю), крім випадків повної ліквідації підприємства.
Звільнення з ініціативи працівника (стаття 4 Закону № 2136-IX):
Працівник має право розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження, якщо його права та законні інтереси порушуються роботодавцем, зокрема у зв'язку з:
Бойовими діями в районі розташування підприємства, установи, організації, та існує загроза його життю та здоров'ю.
Іншими обставинами, що об'єктивно унеможливлюють продовження трудових відносин (наприклад, переїзд в іншу місцевість, догляд за хворим членом сім'ї).
Обов'язки працівників:
Важливо для обох сторін:
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