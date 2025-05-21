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У Києві затримали чоловіка, який трощив припарковані авто

07:36, 21 травня 2025
Чоловік мав явні ознаки сп'яніння та агресивно поводився.
У Києві затримали чоловіка, який трощив припарковані авто
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який розбив скло припаркованих автівок в Деснянському районі.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори виявили чоловіка, схожого за описом очевидців. Містянин мав явні ознаки сп'яніння та агресивно поводився.

«Тож ми затримали ймовірного порушника та викликали на місце слідчих», - сказано у повідомленні.

Відомо, що стосовно дій громадянина внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

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поліція Київ

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