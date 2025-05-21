У Києві затримали чоловіка, який трощив припарковані авто

Чоловік мав явні ознаки сп'яніння та агресивно поводився.

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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який розбив скло припаркованих автівок в Деснянському районі.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори виявили чоловіка, схожого за описом очевидців. Містянин мав явні ознаки сп'яніння та агресивно поводився.

«Тож ми затримали ймовірного порушника та викликали на місце слідчих», - сказано у повідомленні.

Відомо, що стосовно дій громадянина внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

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