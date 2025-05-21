В Киеве задержали мужчину, который громил припаркованные автомобили

Мужчина имел явные признаки опьянения и вел себя агрессивно.

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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который разбил стекла припаркованных автомобилей в Деснянском районе.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы обнаружили мужчину, подходящего по описанию очевидцев. Горожанин имел явные признаки опьянения и вел себя агрессивно.

«Поэтому мы задержали предполагаемого нарушителя и вызвали на место следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.

Известно, что в отношении действий гражданина внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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