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В Киеве задержали мужчину, который громил припаркованные автомобили

07:36, 21 мая 2025
Мужчина имел явные признаки опьянения и вел себя агрессивно.
В Киеве задержали мужчину, который громил припаркованные автомобили
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который разбил стекла припаркованных автомобилей в Деснянском районе.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы обнаружили мужчину, подходящего по описанию очевидцев. Горожанин имел явные признаки опьянения и вел себя агрессивно.

«Поэтому мы задержали предполагаемого нарушителя и вызвали на место следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.

Известно, что в отношении действий гражданина внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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полиция Киев

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