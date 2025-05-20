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Апелляция ВАКС отменила приговор по «газовому делу» Онищенко и назначила новое рассмотрение первой инстанции

17:59, 20 мая 2025
АП ВАКС отменила приговор и назначила рассмотрение дела сначала.
Апелляция ВАКС отменила приговор по «газовому делу» Онищенко и назначила новое рассмотрение первой инстанции
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор по «газовому делу» бывшего народного депутата Александра Онищенко и назначила новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

В частности, АП ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон на приговор Онищенко. По результатам: жалобу прокурора САП оставили без удовлетворения, а жалобы стороны защиты удовлетворили частично.

Как сообщается, перед судебными дебатами прокурор хотела вернуться к предыдущей стадии судебного разбирательства — установлению обстоятельств и их проверке доказательствами. В заявлении она указала, что отказывается от изменённой апелляционной жалобы, которая содержала больше требований. Её требования остаются такими, как в первоначальной жалобе — изменить приговор в части конфискации средств.

Судьи АП ВАКС отказали в возвращении к предыдущей стадии и вернули заявление прокурора, указав, что в дальнейшем она может полностью или частично отказаться от своих жалоб.

Сторона защиты в судебных дебатах отметила, что считает приговор незаконным и необоснованным, а потому просит его отменить и закрыть производство. Адвокаты также обратили внимание на нарушение тайны совещательной комнаты при вынесении приговора: в это время судьи участвовали в образовательных мероприятиях, один из них находился в отпуске, а другой председательствовал на собрании судей.

АП ВАКС отменила приговор и постановила начать рассмотрение дела сначала. Решение принято с отдельным мнением одного из членов судейской коллегии, а полный текст решения будет оглашён 23 мая.

Как известно, по версии стороны обвинения, в 2013–2016 годах Онищенко создал преступную организацию, которая, предположительно, завладела 740 млн грн на закупке природного газа по заниженным ценам. Кроме того, ему также предъявлены обвинения в подделке документов, отмывании полученных средств и незаконном обращении с оружием.

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ВАКС приговор

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