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В Минюсте напомнили, кто может подать документы для государственной регистрации создания юридического лица

07:18, 21 мая 2025
Подача документов лицом, не имеющим на это полномочий, является основанием для отказа в государственной регистрации.
В Минюсте напомнили, кто может подать документы для государственной регистрации создания юридического лица
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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции напомнил, кто может подать документы для государственной регистрации создания юридического лица.

Согласно ч. 4 ст. 87 Гражданского кодекса Украины, юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.

Процедуру и условия государственной регистрации создания юридических лиц определяет Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон).

Так, положения п. 8 ч. 1 ст. 1 Закона устанавливают две категории лиц, которые могут быть заявителями в случае подачи документов для государственной регистрации создания юридического лица, а именно:

  • учредитель (учредители) или уполномоченное ими лицо;
  • лицо, уполномоченное решением о создании юридического лица.

Также постановлением Кабинета Министров Украины от 06.03.2022 № 209 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения» (с изменениями), в пп. 3 п. 1 предусмотрено, что заявителем в случае подачи документов для государственной регистрации юридического лица, которое относится к сфере управления центрального или местного органа исполнительной власти, либо доля государства в уставном капитале которого составляет 100 процентов, может быть уполномоченное органом управления соответствующими объектами государственной собственности/корпоративными правами лицо.

Согласно ч. 1 ст. 14 Закона, документы для государственной регистрации могут подаваться в бумажной или электронной форме.

Однако на сегодняшний день в электронной форме технически реализована только государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью, действующего на основании модельного устава.

В бумажной форме документы подаются лично заявителем либо почтовым отправлением (ч. 1 ст. 14 Закона).

В случае подачи заявления о государственной регистрации почтовым отправлением подлинность подписи заявителя должна быть нотариально засвидетельствована (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона).

Согласно ч. 2 ст. 14 Закона, если документы подаются в бумажной форме, заявитель предъявляет паспорт гражданина Украины или иной документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Если заявителем является иностранец или лицо без гражданства, документом, удостоверяющим личность, является национальный, дипломатический или служебный паспорт иностранца или иной документ, удостоверяющий личность иностранца или лица без гражданства.

В случае подачи документов представителем дополнительно подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа, подтверждающего его полномочия (в частности нотариально удостоверенная доверенность).

Документы в бумажной форме принимаются по описи, экземпляр которой в день их поступления выдается заявителю с отметкой о дате получения и кодом доступа в том способе, которым были поданы документы (ч. 4 ст. 14 Закона).

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 28 Закона, подача документов лицом, не имеющим на это полномочий, является основанием для отказа в государственной регистрации.

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