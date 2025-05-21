У Мін’юсті нагадали, хто може подати документи для державної реєстрації створення юридичної особи

Подання документів особою, яка не має на це повноважень є підставою для відмови у державній реєстрації.

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Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції нагадав, хто може подати документи для державної реєстрації створення юридичної особи.

Відповідно до ч.4 ст.87 Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Процедуру та умови державної реєстрації створення юридичних осіб визначає Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Так, положення п.8 ч.1 ст.1 Закону встановлюють дві категорії осіб, які можуть бути заявниками у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, а саме:

1) засновник (засновники) або уповноважена ними особа;

2) особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи.

Також постановою Кабінетом Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами) у пп.3 п.1 передбачено, що заявником у разі подання документів для державної реєстрації юридичної особи, яка належить до сфери управління центрального чи місцевого органу виконавчої влади або частка держави в статутному капіталі якої становить 100 відсотків, може бути уповноважена органом управління відповідними об’єктами державної власності/корпоративними правами особа.

Згідно із ч.1 ст.14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

Проте, станом на сьогодні в електронній формі технічно впроваджено лише державну реєстрацію створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням (ч.1 ст.14 Закону).

У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена (п.5 ч.1 ст. 15 Закону).

Відповідно до ч.2 ст.14 Закону якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (зокрема нотаріально посвідчена довіреність).

Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи (ч.4 ст.14 Закону).

Відповідно до п.1 ч.1 ст.28 Закону подання документів особою, яка не має на це повноважень є підставою для відмови у державній реєстрації.

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