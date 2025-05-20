Апеляція ВАКС скасувала вирок у «газовій справі» Онищенка та призначила новий розгляд у першій інстанції

АП ВАКС скасувала вирок і призначила розгляд справи спочатку.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок у «газовій справі» колишнього нардепа Олександра Онищенка та призначила новий розгляд справи в першій інстанції. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зокрема, АП ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін на вирок Онищенку. За результатами: скаргу прокурора САП залишили без задоволення, а скарги сторони захисту задовольнили частково.

Як повідомляється, перед дебатами прокурорка хотіла повернутися до попередньої стадії судового розгляду – зʼясування обставин та перевірки їх доказами. Вона повідомила у заяві, що відмовляється від зміненої апеляційної скарги, які містила більше вимог. Її вимоги залишаються такими, які були в первинній скарзі, — змінити вирок в частині конфіскації коштів.

Судді АП ВАКС відмовили у поверненні до попередньої стадії та повернули заяву прокурорки, оскільки вона може надалі відмовитися від своїх скарг повністю або частково.

Сторона захисту, виступаючи у судових дебатах, зазначила, що вважає вирок незаконним та необґрунтованим і тому просить скасувати його та закрити провадження. Захист також звертав увагу на порушення таємниці нарадчої кімнати під час ухвалення вироку у справі — у цей час судді брали участь в освітніх заходах, один із суддів перебував у відпустці, а інший був головуючим на зборах суддів.

АП ВАКС скасувала вирок і призначила розгляд справи спочатку. При цьому рішення постановлено з окремою думкою члена суддівської колегії, а повний текст рішення буде проголошено 23 травня.

Як відомо, за версією сторони обвинувачення, Онищенко у 2013-2016 роках створив злочинну організацію, яка в період з 2013-2016 років ймовірно заволоділа 740 млн грн на закупівлі природного газу за заниженими цінами. Крім цього Онищенко отримав обвинувачення за підробку документів, відмивання отриманих коштів та незаконне поводження зі зброєю.

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