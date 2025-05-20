Практика судів
  1. В Україні

Апеляція ВАКС скасувала вирок у «газовій справі» Онищенка та призначила новий розгляд у першій інстанції

17:59, 20 травня 2025
АП ВАКС скасувала вирок і призначила розгляд справи спочатку.
Апеляція ВАКС скасувала вирок у «газовій справі» Онищенка та призначила новий розгляд у першій інстанції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок у «газовій справі» колишнього нардепа Олександра Онищенка та призначила новий розгляд справи в першій інстанції. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зокрема, АП ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін на вирок Онищенку. За результатами: скаргу прокурора САП залишили без задоволення, а скарги сторони захисту задовольнили частково.

Як повідомляється, перед дебатами прокурорка хотіла повернутися до попередньої стадії судового розгляду – зʼясування обставин та перевірки їх доказами. Вона повідомила у заяві, що відмовляється від зміненої апеляційної скарги, які містила більше вимог. Її вимоги залишаються такими, які були в первинній скарзі, —  змінити вирок в частині конфіскації коштів.

Судді АП ВАКС відмовили у поверненні до попередньої стадії та повернули заяву прокурорки, оскільки вона може надалі відмовитися від своїх скарг повністю або частково.

Сторона захисту, виступаючи у судових дебатах, зазначила, що вважає вирок незаконним та необґрунтованим і тому просить скасувати його та закрити провадження. Захист також звертав увагу на порушення таємниці нарадчої кімнати під час ухвалення вироку у справі — у цей час судді брали участь в освітніх заходах, один із суддів перебував у відпустці, а інший був головуючим на зборах суддів.

АП ВАКС скасувала вирок і призначила розгляд справи спочатку. При цьому рішення постановлено з окремою думкою члена суддівської колегії, а повний текст рішення буде проголошено 23 травня.

Як відомо, за версією сторони обвинувачення, Онищенко у 2013-2016 роках створив злочинну організацію, яка в період з 2013-2016 років ймовірно заволоділа 740 млн грн на закупівлі природного газу за заниженими цінами.  Крім цього Онищенко отримав обвинувачення за підробку документів, відмивання отриманих коштів та незаконне поводження зі зброєю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відповів, чи може бути предметом апеляційного оскарження ухвала слідчого судді щодо скарги на бездіяльність управління поліції

До переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк

Вищий антикорупційний суд отримає двох нових суддів – це судді місцевих судів

Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Тетяни Литвинко та Олени Чернової на посади суддів ВАКС.

Сторона захисту має право на доступ і до матеріалів, які сторона обвинувачення не має наміру використовувати, що дасть можливість використати їх стороні захисту для відстоювання своєї позиції – Верховний Суд

Права сторони захисту буде порушено у випадку, коли суд, обізнаний із порушенням права сторони на своєчасне ознайомлення з матеріалами іншої сторони, не вжив належних заходів для виправлення ситуації, і сторона не отримала доступу до таких матеріалів або не мала достатнього часу і можливостей підготуватися до їх використання або надання відповідних заперечень.

«Наша зброя — це зброя Європи»: Рустем Умєров закликав партнерів з ЄС зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості

Під час обговорення нової оборонної ініціативи ЄС SAFE Рустем Умєров закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості, зокрема БПЛА та 155-мм боєприпасів.

Мобілізація не рятуватиме корупціонерів від вироку – депутати пропонують зміни до КК та КПК

Депутати вказують, що наразі має місце ситуація, коли особа протягом тривалого часу проходить військову службу, судове провадження зупинено, а строки притягнення до кримінальної продовжують спливати, у результаті чого обвинувачені можуть уникнути кримінальної відповідальності

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду