Увольнение во время военного положения — в Минюсте напомнили права и обязанности граждан

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило работодателям и работникам об их правах и обязанностях, чтобы избежать нарушений законодательства при увольнении.
Общие основания для увольнения, предусмотренные КЗоТ, продолжают действовать и во время военного положения:
Особенности увольнения по инициативе работодателя во время военного положения (статья 5 Закона № 2136-IX):
Закон № 2136-IX расширяет перечень оснований для увольнения работника по инициативе работодателя в период действия военного положения. Кроме оснований, предусмотренных статьей 40 КЗоТ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в связи с:
Ликвидацией предприятия, учреждения, организации, изменением организации производства и труда, в том числе сокращением численности или штата работников.
Порядок увольнения
Работодатель обязан соблюдать установленную процедуру увольнения, предусмотренную КЗоТ (например, предупреждение работника в установленные сроки при сокращении). Закон № 2136-IX может вносить некоторые коррективы относительно сроков предупреждения.
Выплата компенсации
При увольнении работнику выплачивается заработная плата за фактически отработанное время, компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска и другие выплаты, предусмотренные законодательством и коллективным договором.
Ограничения увольнения
Закон № 2136-IX устанавливает определенные ограничения по увольнению отдельных категорий работников (например, беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет, одиноких матерей, имеющих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью), кроме случаев полной ликвидации предприятия.
Увольнение по инициативе работника (статья 4 Закона № 2136-IX):
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения, если его права и законные интересы нарушаются работодателем, в частности в связи с:
- Боевыми действиями в районе расположения предприятия, учреждения, организации и существующей угрозой его жизни и здоровью.
- Другими обстоятельствами, которые объективно делают невозможным продолжение трудовых отношений (например, переезд в другой населенный пункт, уход за больным членом семьи).
Обязанности работников:
Важно для обеих сторон:
Куда обращаться за консультацией и защитой своих прав:
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