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Увольнение во время военного положения — в Минюсте напомнили права и обязанности граждан

07:54, 21 мая 2025
Общие основания для увольнения, предусмотренные КЗоТ, продолжают действовать и во время военного положения.
Увольнение во время военного положения — в Минюсте напомнили права и обязанности граждан
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило работодателям и работникам об их правах и обязанностях, чтобы избежать нарушений законодательства при увольнении.

Общие основания для увольнения, предусмотренные КЗоТ, продолжают действовать и во время военного положения:

  • Соглашение сторон (статья 36 КЗоТ).
  • Истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 36 КЗоТ).
  • По инициативе работника (статья 38 КЗоТ).
  • По инициативе работодателя (статьи 40, 41 КЗоТ).
  • Другие основания, предусмотренные КЗоТ (например, перевод к другому работодателю, отказ работника от перевода на другую работу в связи с перемещением предприятия и т. д.).

Особенности увольнения по инициативе работодателя во время военного положения (статья 5 Закона № 2136-IX):

Закон № 2136-IX расширяет перечень оснований для увольнения работника по инициативе работодателя в период действия военного положения. Кроме оснований, предусмотренных статьей 40 КЗоТ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в связи с:

  • Отсутствием работника на рабочем месте в течение четырех месяцев подряд и неинформированием о причинах такого отсутствия.
  • Невыполнением работником своих трудовых обязанностей, в том числе в связи с его отсутствием на работе по причине военной агрессии против Украины, что делает невозможным выполнение им трудовых обязанностей.

Ликвидацией предприятия, учреждения, организации, изменением организации производства и труда, в том числе сокращением численности или штата работников.

Порядок увольнения

Работодатель обязан соблюдать установленную процедуру увольнения, предусмотренную КЗоТ (например, предупреждение работника в установленные сроки при сокращении). Закон № 2136-IX может вносить некоторые коррективы относительно сроков предупреждения.

Выплата компенсации

При увольнении работнику выплачивается заработная плата за фактически отработанное время, компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска и другие выплаты, предусмотренные законодательством и коллективным договором.

Ограничения увольнения

Закон № 2136-IX устанавливает определенные ограничения по увольнению отдельных категорий работников (например, беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет, одиноких матерей, имеющих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью), кроме случаев полной ликвидации предприятия.

Увольнение по инициативе работника (статья 4 Закона № 2136-IX):

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения, если его права и законные интересы нарушаются работодателем, в частности в связи с:

- Боевыми действиями в районе расположения предприятия, учреждения, организации и существующей угрозой его жизни и здоровью.

- Другими обстоятельствами, которые объективно делают невозможным продолжение трудовых отношений (например, переезд в другой населенный пункт, уход за больным членом семьи).

Обязанности работников:

  • Работники обязаны выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора.
  • В случае невозможности выполнения работы по причинам, связанным с военным положением, работник должен незамедлительно сообщить об этом работодателю любым доступным способом.

Важно для обеих сторон:

  • Все действия, связанные с увольнением, должны происходить в письменной форме (приказ/распоряжение работодателя, заявление работника).
  • В случае возникновения споров по поводу увольнения работник имеет право обратиться в суд.
  • Следите за обновлениями законодательства, так как в период военного положения в трудовое законодательство могут вноситься изменения.

Куда обращаться за консультацией и защитой своих прав:

  • Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда)
  • Бесплатная правовая помощь
  • Профессиональные союзы (при наличии членства)

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