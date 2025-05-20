У Польщі судитимуть російського агента, який готував замах на Володимира Зеленського

Поляку, який готував замах на Президента України, загрожує 8 років в'язниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура Польщі висунула звинувачення чоловікові, який планував допомогти російській зовнішній розвідці підготувати замах на Президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Так, чоловік, ідентифікований як Павел К., був заарештований у квітні 2024 року у результаті співпраці правоохоронних органів з Польщі та України.

Прокуратура 20 травня передала до Окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти Павла К.

Його обвинувачують у вчиненні злочину, що полягає у заявленій «готовності діяти на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща».

За даними слідства, чоловік заявив про готовність співпрацювати з воєнною розвідкою РФ та встановив контакти з росіянами, безпосередньо залученими до війни проти України.

«Ці дії мали допомогти, зокрема, російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського», – йдеться в заяві.

Вказується, що завдання Павела К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.

Про те, що Павло К. міг вчинити злочин, польській прокуратурі повідомив Офіс Генерального прокурора України. Працівники ОГПУ та СБУ також залучалися до розслідування, за яке взялася польська прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки.

Це дозволило забезпечити отримання доказів та зробити важливі висновки розслідування, кажуть правоохоронці Польщі.

Підозрюваному висунули звинувачення у готовності діяти від імені іноземної розвідувальної служби проти Республіки Польща. За це йому загрожує до 8 років в’язниці.