Практика судів
  1. У світі

США ведуть переговори з союзниками щодо передачі Україні систем Patriot — Марко Рубіо

19:29, 20 травня 2025
Держсекретар США наголосив, що Вашингтон продовжує надавати військову допомогу Україні.
США ведуть переговори з союзниками щодо передачі Україні систем Patriot — Марко Рубіо
Фото: Eric Lee/The New York Times
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон активно обговорює з партнерами по НАТО можливість надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Під час слухань у Сенаті Рубіо повідомив, що мова йде про країни-члени Альянсу, у розпорядженні яких є обмежена кількість таких систем.

США, за його словами, співпрацюють із союзниками, які потенційно можуть передати ці батареї Україні — принаймні тимчасово, для посилення протиповітряної оборони, зокрема навколо Києва.

«Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших місць. І ми заохочуємо їх у цьому плані», – заявив Рубіо.

Водночас посадовець підкреслив, що самі США не мають вільних систем Patriot. «Жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити», – пояснив він.

У відповідь на питання сенаторки-демократки Джин Шахін, держсекретар також підтвердив, що Сполучені Штати не припиняли передачу допомоги Україні, яка вже була затверджена раніше, за винятком короткої тижневої перерви.

«Білий дім повинен вирішити звернутися до Конгресу щодо нової допомоги. Але те, що вже схвалене Конгресом – постачається», – додав Рубіо, зазначивши, що не всі прохання Києва можуть бути виконані.

На завершення він повторив свою позицію щодо неможливості виключно військового вирішення війни. «Фундаментальним викликом тут є наступне. Росія хоче те, чого вона зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може відвоювати знову», – сказав Рубіо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів апеляційних судів «першої черги» претендують 159 кандидатів

Всього є 83 вакантні посади суддів в п’яти загальних апеляційних судах, а співбесіди розпочнуться не раніше 10 липня.

Верховний Суд відповів, чи може бути предметом апеляційного оскарження ухвала слідчого судді щодо скарги на бездіяльність управління поліції

До переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк

Вищий антикорупційний суд отримає двох нових суддів – це судді місцевих судів

Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Тетяни Литвинко та Олени Чернової на посади суддів ВАКС.

Сторона захисту має право на доступ і до матеріалів, які сторона обвинувачення не має наміру використовувати, що дасть можливість використати їх стороні захисту для відстоювання своєї позиції – Верховний Суд

Права сторони захисту буде порушено у випадку, коли суд, обізнаний із порушенням права сторони на своєчасне ознайомлення з матеріалами іншої сторони, не вжив належних заходів для виправлення ситуації, і сторона не отримала доступу до таких матеріалів або не мала достатнього часу і можливостей підготуватися до їх використання або надання відповідних заперечень.

«Наша зброя — це зброя Європи»: Рустем Умєров закликав партнерів з ЄС зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості

Під час обговорення нової оборонної ініціативи ЄС SAFE Рустем Умєров закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості, зокрема БПЛА та 155-мм боєприпасів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду