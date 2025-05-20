США ведуть переговори з союзниками щодо передачі Україні систем Patriot — Марко Рубіо

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон продовжує надавати військову допомогу Україні.

Фото: Eric Lee/The New York Times

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон активно обговорює з партнерами по НАТО можливість надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Під час слухань у Сенаті Рубіо повідомив, що мова йде про країни-члени Альянсу, у розпорядженні яких є обмежена кількість таких систем.

США, за його словами, співпрацюють із союзниками, які потенційно можуть передати ці батареї Україні — принаймні тимчасово, для посилення протиповітряної оборони, зокрема навколо Києва.

«Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших місць. І ми заохочуємо їх у цьому плані», – заявив Рубіо.

Водночас посадовець підкреслив, що самі США не мають вільних систем Patriot. «Жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити», – пояснив він.

У відповідь на питання сенаторки-демократки Джин Шахін, держсекретар також підтвердив, що Сполучені Штати не припиняли передачу допомоги Україні, яка вже була затверджена раніше, за винятком короткої тижневої перерви.

«Білий дім повинен вирішити звернутися до Конгресу щодо нової допомоги. Але те, що вже схвалене Конгресом – постачається», – додав Рубіо, зазначивши, що не всі прохання Києва можуть бути виконані.

На завершення він повторив свою позицію щодо неможливості виключно військового вирішення війни. «Фундаментальним викликом тут є наступне. Росія хоче те, чого вона зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може відвоювати знову», – сказав Рубіо.