Обмен 1000 на 1000 — Ермак заявил, что Украина выполнила свою часть работы, а РФ стоит ускориться

Андрей Ермак заявил, что РФ стоит ускориться относительно подготовки обмена 1000 на 1000.

Источник фото: Андрей Ермак из соцсетей

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина выполнила свою часть работы по обмену «1000 на 1000», а России следует ускориться.

«Что касается обмена 1000 на 1000 — Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна бы ускориться с этим», — заявил Ермак.

Напомним, 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена «1000 на 1000», по итогам которого заявил, что по каждой персоне, указанной в списках со стороны России, уточняются детали.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле заявил, что обмен «1000 на 1000» пленных может состояться в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.