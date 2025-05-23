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Трамп заявил, что договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной выполнена

12:58, 23 мая 2025
В то же время, ни одна из сторон не подтвердила факт проведения такого обмена.
Трамп заявил, что договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной выполнена
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Президент США Дональд Трамп заявил о выполнении договоренности между Украиной и Россией о масштабном обмене пленными. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По его словам, большой обмен пленными завершился. В то же время, официального подтверждения факта обмена пленными ни с украинской, ни с российской стороны пока не поступало.

«Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он вскоре вступит в силу. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то великому?» — написал Трамп.

Напомним, 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена «1000 на 1000», по итогам которого заявил, что по каждой персоне, указанной в списках со стороны России, уточняются детали.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле заявил, что обмен «1000 на 1000» пленных может состояться в ближайшее время.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина проделала свою часть работы по обмену «1000 на 1000», а РФ надо ускориться.

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