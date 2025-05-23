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Первый день большого обмена: 390 украинцев вернули из российского плена, фото

17:07, 23 мая 2025
Это первая часть договорённости об обмене 1000 на 1000.
Первый день большого обмена: 390 украинцев вернули из российского плена, фото
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Украина вернула домой 390 украинских пленных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Это первая часть договорённости об обмене 1000 на 1000. Продолжение обменов ожидается в субботу и воскресенье.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что среди возвращенных из плена 270 военных и 120 гражданских.

Домой возвращаются 270 Защитников – это военнослужащие ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Среди освобожденных – 3 женщины и 387 мужчин.

«Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договорённости об обмене 1000 на 1000. Эта договорённость была достигнута на встрече в Турции, и важно полностью её выполнить.

Сегодня — 390 человек. В субботу и воскресенье — ожидаем продолжения обмена.

Благодарю всех, кто помогает, кто работает 24/7, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто находится в плену. Мы проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку.

Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными», — отметил Владимир Зеленский.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил о выполнении договоренности между Украиной и Россией о масштабном обмене пленными.

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