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Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы

17:05, 23 мая 2025
Оснований для обращения в Конституционный Суд по этому поводу Пленум Верховного Суда не нашел.
Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы
Фото: Верховный Суд
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Пленум Верховного Суда 23 мая принял постановление об отказе в обращении в Конституционный Суд с представлением о конституционности пункта 5 Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабмина от 13 февраля 2008 года № 45.

Напоминаем, пункт 5 предусматривает, что при перерасчете пенсий используются такие виды денежного содержания, как должностной оклад, оклад за воинским (специальным) званием и процентная надбавка за выслугу лет на момент возникновения права на перерасчет пенсии по соответствующей или аналогичной должности и воинскому (специальному) званию.

Лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) перерасчет пенсии с 1 января 2016 года проводится с учетом размера денежного содержания за приравненной должностью полицейского, включая оклады по должности, специальному званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного содержания (надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законодательством, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, за январь 2016 года в соответствии с постановлением Кабмина от 11 ноября 2015 года № 988 «О денежном содержании полицейских Национальной полиции». Размер премии определяется в средних размерах, фактически выплаченных за соответствующей должностью (должностями) полицейского за январь 2016 года. Последующие перерасчеты осуществляются с учетом составляющих денежного содержания, предусмотренных абзацем первым этого пункта.

Лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые на день увольнения из органов внутренних дел имели специальное звание внутренней службы (кроме подразделений исполнения наказаний и Государственной фельдъегерской службы), перерасчет пенсии с 1 января 2018 года проводится:

• для лиц начальствующего состава – с учетом составляющих денежного содержания, предусмотренных абзацем первым этого пункта, и схемы тарифных разрядов по основным типовым должностям лиц начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты (приложение 6), утвержденной постановлением Кабмина от 30 августа 2017 года № 704 «О денежном содержании военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц»;
• для лиц рядового состава – с учетом составляющих денежного содержания, предусмотренных абзацем первым этого пункта, и тарифной сетки разрядов и коэффициентов должностных окладов военнослужащих из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, офицерского состава (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц рядового и начальствующего состава (приложение 1), утвержденных указанным постановлением.

Лицам, которые направлялись для выполнения служебных обязанностей в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, организации и предприятия и были уволены со службы в связи с выходом на пенсию непосредственно с занимаемых должностей в указанных органах, учреждениях, в которые они были направлены, денежное содержание учитывается в размере, установленном за аналогичными или соответствующими должностями в органе, из которого они были направлены. По желанию лица денежное содержание учитывается по должности, которую лицо занимало до направления для выполнения служебных обязанностей в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, организации и предприятия.

Автор: Наталя Мамченко

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