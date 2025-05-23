Украина и РФ провели первый этап обмена пленных в рамках договоренности «1000 на 1000» — СМИ

По данным СМИ, 23 мая в Украину возвращается 270 защитников и 120 гражданских лиц.

Фото иллюстративное, источник фото: unian.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил о выполнении договоренности между Украиной и Россией о масштабном обмене пленными.

23 мая в Украину возвращается 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на МО РФ.

Обмен происходит на границе с Беларусью.

Также СМИ сообщают, что 270 российских военных и 120 гражданских лиц возвращены в результате обмена. Они сейчас находятся в Беларуси.

По данным FT, обмен будет происходить в несколько этапов и будет продолжаться до 25 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.