Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими в межах домовленості «1000 на 1000» — ЗМІ

За даними ЗМІ, 23 травня до України повертаються 270 захисників та 120 цивільних осіб.

Фото ілюстративне, джерело фото: unian.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив про виконання домовленості між Україною та Росією щодо масштабного обміну полоненими.

23 травня до України повертаються 270 військовополонених та 120 цивільних осіб. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на МО РФ.

Обмін відбувається на кордоні з Білоруссю.

Також ЗМІ повідомляють, що 270 російських військових та 120 цивільних осіб були повернуті внаслідок обміну. Вони наразі перебувають у Білорусі.

За даними FT, обмін відбуватиметься в кілька етапів і триватиме до 25 травня.

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