Фонд відбудови за угодою між США та Україною про надра офіційно запущено – Юлія Свириденко

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що інвестиційний американсько-український фонд запущено.

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Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-Українського фонду відбудови. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

«Останнім кроком була дипломатична нота від США. Сьогодні отримала її від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено», зазначила вона.

«Переговорній команді вдалося виконати завдання, яке поставив перед нами Президент Володимир Зеленський.

Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 травня прийняла в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди зі США «про копалини», а саме законопроект 13256. Однак у другому читанні його ще не розглянуто.

Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів (законопроект 0309).

Угода про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ключові принципи угоди:

Фонд буде створено на паритетних умовах - по 50% участі з обох сторін і з рівними правами голосу.

Україна залишає за собою повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

угода не передбачає жодних боргових зобов’язань - мова йде виключно про інвестиції, а не кредити.

Фонд інвестуватиме в проекти та гарантуватиме комерційні закупівлі за принципом «бери або плати».

документ також не створює перешкод для майбутнього вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, що угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Раніше Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

Автор: Наталя Мамченко

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