Фонд восстановления по соглашению между США и Украиной о недрах официально запущен – Юлия Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что инвестиционный американо-украинский фонд запущен.

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Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

«Последним шагом была дипломатическая нота от США. Сегодня я получила ее от временного поверенного в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Теперь можно официально считать, что Фонд запущен», – отметила она.

«Переговорной команде удалось выполнить задачу, поставленную перед нами Президентом Владимиром Зеленским. Мы имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашей страны», – подчеркнула Юлия Свириденко.

Напоминаем, Верховная Рада 13 мая приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения с США «о полезных ископаемых», а именно законопроект 13256. Однако во втором чтении он еще не рассмотрен.

Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о редкоземельных металлах (законопроект 0309).

Соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда является бессрочным, оно предусматривает, что Украина инвестирует часть доходов от новых рентных и лицензионных платежей в собственную экономику.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевые принципы соглашения:

Фонд будет создан на паритетных условиях – по 50% участия с обеих сторон и с равными правами голоса.

Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств – речь идет исключительно об инвестициях, а не кредитах.

Фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки по принципу «бери или плати».

Документ также не создает препятствий для будущего вступления Украины в Европейский Союз.

Напоминаем, что соглашение о недрах, подписанное Украиной и США 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Ранее Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах с США.

Автор: Наталя Мамченко

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