Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Источник фото: ВККС

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Первая палата ВККС 22 мая 2025 года провела собеседования с двумя претендентами на должности судей апелляционных административных судов.

Это шестая группа из 67 кандидатов в административные апелляции, с которыми состоялись собеседования в рамках конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Также следует отметить, что собеседование с одной кандидаткой на должность судьи было отменено еще утром, а еще одно собеседование не состоялось уже вечером из-за отсутствия кворума в составе Первой палаты Комиссии.

«Судебно-юридическая газета» уже ранее сообщала, как проходили собеседования с кандидатами в административные апелляционные суды в первый, второй, третий, четвертый и пятый дни собеседований.

Собеседования 22 мая состоялись со следующими кандидатами:

1. КАНЫГИНА Татьяна Сергеевна – судья Полтавского окружного административного суда.

Судья рассказала, что начала свою карьеру в юридической сфере еще студенткой. Будучи юристом частной юридической фирмы и одновременно обучаясь в высшем учебном заведении, Татьяна Каныгина представляла интересы клиентов даже в хозяйственном процессе.

После получения высшего образования, Татьяна Каныгина работала помощником судьи, в том числе и помощником судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Мать судьи – судья Верховного Суда Украины в отставке Галина Каныгина.

«Я с детства хотела стать юристом. Я много училась, чтобы стать эффективной судьей. Я и сейчас стараюсь учиться новому», - рассказала членам ВККС Татьяна Каныгина.

Судья добавила, что помимо юриспруденции, интересуется психологией и проходит соответствующие семинары.

"Это необходимо для ментального здоровья судьи", - сообщила Татьяна Каныгина.

Также она пользуется современными инструментами для поиска интересной судебной практики, в частности, поисковым сервисом Верховного Суда Supreme LAB.

Татьяна Каныгина рассказала, что одной из проблем судебной власти есть то, что политики нередко принимают те или иные законы без учета позиции судебной власти.

«У судей все же нужно спрашивать, что и как можно улучшить в судебной ветви власти. К сожалению, народные депутаты не всегда понимают суть проблем», - отметила Татьяна Каныгина.

Однако на вопрос, нужно ли предоставить судебной власти право законодательной инициативы, судья четко ответить не смогла.

Также кандидатке пришлось давать пояснения относительно публикаций в Internet, в которых упоминалось ее имя.

Это, в частности, публикация судьи Шевченковского райсуда Полтавы Ларисы Гольник, которая также является кандидатом на должность судьи апелляционного суда, но общей юрисдикции.

Лариса Гольник сообщила, что судья Татьяна Каныгина, по ее мнению, не объективно рассматривала административные дела с ее участием, в частности, во время известного конфликта с уже бывшим главой суда Александром Струковым.

«На то у нас и есть право на обжалование. Сторона в итоге реализовала свое право. Мы рассматривали дело в составе коллегии и рассмотрели дело объективно», - отметила Татьяна Каныгина, комментируя отмену одного из своих решений по иску Ларисы Гольник судами вышестоящих инстанций.

Негативного вывода относительно Татьяны Каныгиной от Общественного совета добропорядочности не поступало.

Результат судьи – 667,93 балла.

В итоге Татьяна Каныгина была признана способной осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

2. ГЛАЗЬКО Сергей Михайлович – судья Сумского окружного административного суда. Заместитель председателя суда.

Большинство вопросов к судье касались его судебной практики и профессионального развития.

Сергей Глазько рассказал, что является популяризатором профессии судьи, любит общаться с молодежью, которая получает юридическое образование и участвовать в мероприятиях, популяризирующих деятельность судов.

Однако при этом судья старается избегать общения с медиа.

«Для судьи это не всегда полезно», – отметил Сергей Глазько.

Что касается мотивов участия в конкурсе, то, по словам Сергея Глазько, он хочет сменить не только место работы, но и место жительства, то есть переехать из города Сумы в другой город.

Немало времени ушло на выяснение обстоятельств вынесения судьей решения во время событий Майдана 2013-2014 годов об отмене решения Сумского городского совета касательно обращения к президенту В. Януковичу.

«Мое решение правомерно и законно. Городской совет тогда превысил свои полномочия. Это вне полномочий местного самоуправления утверждать обращение именно в форме решения», - сообщил Сергей Глазько относительно событий февраля 2014 года.

В дальнейшем в суде апелляционной инстанции прокуратура, которая и инициировала указанный судебный процесс, попросила оставить свой иск без рассмотрения, в результате чего решение Сергея Глазько было отменено.

От ОСД Сергей Глазько получил негативное заключение.

Результат судьи – 690,83 балла.

Дальнейшую конкурсную судьбу судьи решит ВККС в пленарном составе.

По состоянию на 22 мая проведены собеседования с 22 кандидатами в апелляционные административные суды: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде, 6 кандидатов – не подтвердили, а еще с 12 кандидатами состоятся повторные собеседования в пленарном составе.

Автор Вячеслав Хрипун

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