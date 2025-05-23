Пенсионный фонд напомнил, что рассчитать прогнозируемый размер пенсии можно онлайн

Рассчитать прогнозируемый размер пенсии можно с помощью «пенсионного калькулятора».

Фото: volynnews.com

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области напомнило, что рассчитать прогнозируемый размер пенсии можно онлайн с помощью «Пенсионного калькулятора».

«Пенсионный калькулятор» НЕ ДЕЛАЕТ:

расчет пенсии по инвалидности;

расчет пенсии в связи с потерей кормильца;

перерасчет пенсии работающего пенсионера;

расчет пенсии в случае перехода с одного вида пенсии на другой.

«Пенсионный калькулятор» ПОЗВОЛЯЕТ:

рассчитать страховой стаж;

определить право на назначение пенсии и прогнозируемую дату достижения пенсионного возраста;

рассчитать прогнозируемый размер будущей пенсии.

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