Пенсионный фонд напомнил, что рассчитать прогнозируемый размер пенсии можно онлайн

21:46, 23 мая 2025
Рассчитать прогнозируемый размер пенсии можно с помощью «пенсионного калькулятора».
Фото: volynnews.com
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области напомнило, что рассчитать прогнозируемый размер пенсии можно онлайн с помощью «Пенсионного калькулятора».
«Пенсионный калькулятор» НЕ ДЕЛАЕТ:
- расчет пенсии по инвалидности;
- расчет пенсии в связи с потерей кормильца;
- перерасчет пенсии работающего пенсионера;
- расчет пенсии в случае перехода с одного вида пенсии на другой.
«Пенсионный калькулятор» ПОЗВОЛЯЕТ:
- рассчитать страховой стаж;
- определить право на назначение пенсии и прогнозируемую дату достижения пенсионного возраста;
- рассчитать прогнозируемый размер будущей пенсии.
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