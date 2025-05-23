Пенсійний фонд нагадав, що розрахувати прогнозний розмір пенсії можна онлайн

Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області нагадало, що розрахувати прогнозний розмір пенсії можна онлайн за допомогою «Пенсійного калькулятору».
«Пенсійний калькулятор» НЕ РОБИТЬ:
- розрахунку пенсії по інвалідності;
- розрахунку пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
- перерахунку пенсії працюючого пенсіонера;
- розрахунку пенсії в разі переходу з одного виду пенсії на інший.
«Пенсійний калькулятор» ДАЄ ЗМОГУ:
- розрахувати страховий стаж;
- визначити право на призначення пенсії та прогнозовану дату досягнення пенсійного віку;
- розрахувати прогнозний розмір майбутньої пенсії.
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