Пенсійний фонд нагадав, що розрахувати прогнозний розмір пенсії можна онлайн

Розрахувати прогнозний розмір пенсії можна за допомогою «пенсійного калькулятору».

Фото: volynnews.com

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Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області нагадало, що розрахувати прогнозний розмір пенсії можна онлайн за допомогою «Пенсійного калькулятору».

«Пенсійний калькулятор» НЕ РОБИТЬ:

- розрахунку пенсії по інвалідності;

- розрахунку пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

- перерахунку пенсії працюючого пенсіонера;

- розрахунку пенсії в разі переходу з одного виду пенсії на інший.

«Пенсійний калькулятор» ДАЄ ЗМОГУ:

- розрахувати страховий стаж;

- визначити право на призначення пенсії та прогнозовану дату досягнення пенсійного віку;

- розрахувати прогнозний розмір майбутньої пенсії.

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