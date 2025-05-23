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На Вінниччині військовозобов’язаний отримав три повістки, але відмовився від мобілізації — що вирішив суд

16:44, 23 травня 2025
Обвинувачений визнав провину та просив замінити покарання на службу в армії замість ув’язнення.
На Вінниччині військовозобов’язаний отримав три повістки, але відмовився від мобілізації — що вирішив суд
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На Вінниччині військовозобов’язаний отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Вирок у справі №125/2399/24 виніс Барський районний суд Вінницької області.

У матеріалах справи вказується, що житель Жінниччини у жовтні-листопаді 2024 року отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації.

На суді обвинувачений провину визнав частково. Він підтвердив отримання повісток.

«Сказав, що не прибув за повістками, оскільки не згоден з висновком лікарської комісії про його придатність до військової служби. Вказав, що він має низку захворювань, а комісія не провела ретельне обстеження», — йдеться у свідченні підсудного.

Чоловік  підтвердив, що «висновок комісії не оскаржував, на стаціонарному лікуванні востаннє перебував понад 10 років тому після травми, коли була зламана нога».

Обвинувачений повідомив, що визнає свою провину, і просив не позбавляти його волі, зазначивши, що краще піти на військову службу, якщо є така можливість.

Також відомо, що чоловік мав судимість, після звільнення він одружився з жінкою, яка виховує 4 дітей, проте суд не встановив, що неповнолітні перебувають під опікою підсудного, оскільки чоловік ніде не працює.

«Щодо повідомлення обвинуваченим про наявність у нього бажання замість відбування покарання у вигляді позбавлення волі йти на військову службу, то суд зазначає, що законом передбачена заміна покарання у вигляді позбавлення волі на військову службу за клопотанням засудженого», — йдеться у поясненні суду.

Суд проаналізував матеріли справи і визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

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