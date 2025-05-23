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В Винницкой области военнообязанный получил три повестки, но отказался от мобилизации — что решил суд

16:44, 23 мая 2025
Обвиняемый признал вину и просил заменить наказание на службу в армии вместо заключения.
В Винницкой области военнообязанный получил три повестки, но отказался от мобилизации — что решил суд
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В Винницкой области военнообязанный получил три повестки, но отказался от мобилизации. Приговор по делу №125/2399/24 вынес Барский районный суд Винницкой области.

Согласно материалам дела, житель региона в октябре-ноябре 2024 года получил три повестки, однако уклонился от прохождения военной службы.

На суде обвиняемый частично признал свою вину и подтвердил получение повесток.

«Сказал, что не явился по повесткам, поскольку не согласен с заключением военно-врачебной комиссии о его пригодности к военной службе. Указал, что страдает рядом заболеваний, а комиссия не провела тщательного обследования», — говорится в его показаниях.

Мужчина подтвердил, что «не обжаловал заключение комиссии, а в последний раз проходил стационарное лечение более 10 лет назад после перелома ноги».

Обвиняемый сообщил, что осознаёт свою вину и просил не лишать его свободы, заявив, что готов пойти на военную службу, если будет такая возможность.

Также известно, что мужчина имеет судимость, после освобождения женился на женщине, воспитывающей четверых детей. Однако суд не установил факта опеки над несовершеннолетними, поскольку мужчина официально нигде не работает.

«Что касается заявления обвиняемого о желании вместо наказания в виде лишения свободы пройти военную службу, суд отмечает, что законом действительно предусмотрена возможность замены наказания на службу в армии по ходатайству осуждённого», — пояснил суд.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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