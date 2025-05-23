Співбесіди в апеляційні адміністративні суди – 22 травня не всі кандидати змогли дочекатися співбесід

Два кандидати пройшли співбесіди, а ще два претенденти на посади суддів поки що почекають.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша палата ВККС 22 травня 2025 року провела співбесіди з двома претендентами на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Це шоста група з 67 кандидатів в адміністративні апеляції, з якими відбулися співбесіди у межах конкурсу на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Також, слід зазначити, що співбесіда з однією кандидаткою на посаду судді була скасована ще вранці, а ще одна співбесіда не відбулася вже ввечері через відсутність кворуму у складі Першої палати Комісії.

«Судово-юридична газета» раніше розповідала, як проходили співбесіди з кандидатами в адміністративні апеляційні суди у перший, другий, третій, четвертий та п’ятий дні співбесід.

Співбесіди 22 травня відбулися із наступними кандидатами:

1. КАНИГІНА Тетяна Сергіївна – суддя Полтавського окружного адміністративного суду.

Суддя розповіла, що розпочала свою кар’єру в юридичній сфері ще студенткою. Будучи юристкою приватної юридичної фірми та одночасно навчаючись у вищому навчальному закладі, Тетяна Канигіна представляла інтереси клієнтів навіть у господарському процесі.

Після отримання вищої освіти, Тетяна Канигіна працювала помічником судді, у тому числі й помічником судді Вищого господарського суду України.

Мати судді – суддя Верховного Суду України у відставці Галина Канигіна.

«Я з дитинства хотіла стати юристом. Я багато вчилася, щоб стати ефективною суддею. Я й зараз намагаюся вчитися новому», - розповіла членам ВККС Тетяна Канигіна.

Суддя додала, що окрім юриспруденції цікавиться психологією і проходить відповідні семінари.

«Це необхідно для ментального здоров’я судді», - повідомила Тетяна Канигіна.

Також вона користується сучасними інструментами для пошуку цікавої судової практики, зокрема пошуковим сервісом Верховного Суду Supreme LAB.

Тетяна Канигіна розповіла, що однією з проблем судової влади є те, що політики нерідко ухвалюють ті або інші закони без урахування позиції судової влади.

«У суддів все ж таки потрібно запитувати, що та як можна покращити у судовій гілці влади. Нажаль, народні депутати не завжди розуміють суть проблем», - зазначила Тетяна Канигіна.

Однак на запитання, чи потрібно надати судовій владі право законодавчої ініціативи, суддя чітко відповісти не змогла.

Також кандидатці довелося надавати пояснення стосовно публікацій в Internet, в яких згадувалося її ім’я.

Це, зокрема, публікація судді Шевченківського райсуду міста Полтави Лариси Гольник, яка також є кандидаткою на посаду судді апеляційного суду, але загальної юрисдикції.

Лариса Гольник повідомила, що суддя Тетяна Канигіна, на її думку, не об’єктивно розглядала адміністративні справи за її участю, зокрема, під час відомого конфлікту з вже колишнім головою суду Олександром Струковим.

«На те в нас і є право на оскарження. Сторона у підсумку реалізувала своє право. Ми розглядали справу у складі колегії і розглянули справу об’єктивно», - зазначила Тетяна Канигіна, коментуючи скасування одного зі своїх рішень за позовом Лариси Гольник судами вищих інстанцій.

Негативного висновку стосовно Тетяни Канигіної від Громадської ради доброчесності не надійшло.

Результат судді - 667,93 бали

Відтак Тетяна Канигіна була визнана такою, що здатна здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

2. ГЛАЗЬКО Сергій Михайлович – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Заступник голови суду.

Більшість запитань до судді стосувалася його судової практики та професійного розвитку.

Сергій Глазько розповів, що є популяризатором професії судді, любить спілкуватися з молоддю, яка отримує юридичну освіту та брати участь у заходах, які популяризують діяльність судів.

Однак при цьому суддя намагається уникати спілкування з медіа.

«Для судді це не завжди корисно», - зазначив Сергій Глазько.

Що стосується мотивів участі у конкурсі, то, за словами Сергія Глазько, він хоче змінити не тільки місце роботи, але й місце проживання, тобто переїхати з міста Суми в інше місто.

Чимало часу пішло на з’ясування обставин винесення суддею рішення під час подій Майдану 2013-2014 років про скасування рішення Сумської міської ради про звернення до тодішнього президента В. Януковича.

«Моє рішення є правомірним та законним. Міська рада тоді перевищила свої повноваження. Це поза межами місцевого самоврядування затверджувати звернення саме у формі рішення», - повідомив Сергій Глазько про події лютого 2014 року.

У подальшому в суді апеляційної інстанції прокуратура, яка й ініціювала зазначений судовий процес, попросила залишити свій позов без розгляду, внаслідок чого рішення Сергія Глазько було скасоване.

Від ГРД Сергій Глазько отримав негативний висновок.

Результат судді – 690,83 бали.

Подальшу конкурсну долю судді вирішить ВККС у пленарному складі.

Станом на 22 травня проведено співбесіди з 22 кандидатами в апеляційні адміністративні суди: 4 кандидата підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді, 6 кандидатів – не підтвердили, а ще з 12 кандидатами повторні співбесіди відбудуться у пленарному складі.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.