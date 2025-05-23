Єврокомісія розпочала антимонопольну перевірку щодо Visa та Mastercard — Bloomberg

Єврокомісія почала перевірку Visa та Mastercard через підозру в порушенні антимонопольних правил.

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Європейська комісія розпочала попереднє розслідування щодо американських платіжних систем Visa та Mastercard стосовно порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Наголошується, що Єврокомісія розіслала фінансовим установам та роздрібним продавцям опитування про збори, які стягуються компаніями за використання їх платіжних систем.

За даними видання, офіційне розслідування поки не розпочато. Якщо ж ЄК відкриє процес, то у разі підтвердження зловживання домінуючим становищем на ринку, Visa та Mastercard загрожують штрафи до 10% від річного доходу.

Перевірка почалася на фоні закликів голови Європейського центрального банку стати менш залежним від іноземних та, зокрема, американських технологій, включаючи інфраструктуру цифрових платежів.

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