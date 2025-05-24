Податкова пояснила, чи оподатковуються ПДВ будівельно-монтажні роботи за програмою доступного житла

Операції з виконання будівельно-монтажних робіт для спорудження доступного житла, яке фінансується з держбюджету, не обкладаються ПДВ.

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Податкова служба у Харківській області пояснює, чи оподатковуються ПДВ будівельно-монтажні роботи за програмою доступного житла.

Зазначається, що п. 194.1 ПКУ встановлено, що операції, зазначені у ст. 185 ПКУ, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка та 7 і 14 відсотків, оподатковуються за ставкою, зазначеною у пп. «а» п. 193.1 ПКУ, яка є основною.

Податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 і 14 відсотків бази оподаткування податком на додану вартість та додається до ціни товарів/ послуг.

Згідно з пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів / послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до п. 197.15 ПКУ звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

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