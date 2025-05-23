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Андрей Портнов был в Украине 17-18 мая и проводил встречи – УП

20:20, 23 мая 2025
Трое собеседников УП в ближайшем окружении и правоохранительных органах сообщили, что Андрей Портнов находился в Украине 17-18 мая.
Андрей Портнов был в Украине 17-18 мая и проводил встречи – УП
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Бывший заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до его убийства в Мадриде находился в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированных собеседников УП.
«Трое собеседников УП – в ближайшем окружении и правоохранительных органах – сообщили, что Андрей Портнов находился в Украине 17-18 мая.
По данным источников, Портнов, в частности, встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов», – отмечает «Украинская правда».

В то же время глава МИД Андрей Сибига сообщил, что испанская сторона уже официально уведомила Украину об убийстве Андрея Портнова. МИД сообщило всем причастным органам для дальнейшего реагирования.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле американской школы в испанском Мадриде. По данным полиции, в Портнова было произведено несколько выстрелов.

Как пишет издание EFE со ссылкой на источники в Высшем суде справедливости Мадрида, судья в Испании, рассматривающая дело об убийстве Портнова, объявила дело секретным.

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Украина Андрей Портнов

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