Практика судов
  1. В Украине

14 участков, 3 авто и оружие – экс-начальника одного из управлений сил логистики ВСУ подозревают в обогащении на 12 млн

20:50, 9 июня 2025
Чиновнику ВСУ грозит 10 лет за незаконное обогащение.
14 участков, 3 авто и оружие – экс-начальника одного из управлений сил логистики ВСУ подозревают в обогащении на 12 млн
Фото: гБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 12 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в 2023-2024 годах чиновник приобрел активы, происхождение которых не смог объяснить. Среди них - 14 земельных участков в Киевской области, квартира, автомобили (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON) и облигации внутреннего государственного займа, оформленные на него и его близких.

Кроме того, во время обыска по месту жительства экс-начальника обнаружили оружие и боеприпасы, которые он хранил без соответствующего разрешения.

Подозреваемому инкриминируют нарушения по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ НАПК ГБР подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одна ВВК будет осматривать человека, а другая ВВК будет оценивать анонимные данные – в Минобороны планируют реформу

Катерина Черногоренко рассказала, что планируется реализовать две отдельные процедуры – медицинский осмотр будет проводить одна ВВК, а другая будет оценивать набор переданных в систему данных, а не человека.

Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками

Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.

Мобилизация обвиняемого по коррупционному делу не будет автоматически приводить к остановке рассмотрения дела — комитет рекомендовал принять закон

Необходимым условием для приостановления будет установление судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого обвиняемого, в том числе в режиме видеоконференции, в связи с его непосредственным участием в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Порог для ответственности за недостоверное декларирование поднимут, за незаконное обогащение – уменьшат: комитет рекомендовал принять закон

Изменения в КоАП, УК и УПК рекомендованы к принятию в целом с учетом предложений НАПК, НАБУ и САП.

Если супруги уже судятся о расторжении брака в иностранном суде, то украинский суд должен оставить иск без рассмотрения – Верховный Суд

Иск о расторжении брака находится на рассмотрении во Франции, поэтому украинский суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва