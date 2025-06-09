14 участков, 3 авто и оружие – экс-начальника одного из управлений сил логистики ВСУ подозревают в обогащении на 12 млн

Чиновнику ВСУ грозит 10 лет за незаконное обогащение.

Фото: гБР

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Государственное бюро расследований совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 12 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в 2023-2024 годах чиновник приобрел активы, происхождение которых не смог объяснить. Среди них - 14 земельных участков в Киевской области, квартира, автомобили (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON) и облигации внутреннего государственного займа, оформленные на него и его близких.

Кроме того, во время обыска по месту жительства экс-начальника обнаружили оружие и боеприпасы, которые он хранил без соответствующего разрешения.

Подозреваемому инкриминируют нарушения по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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