14 ділянок, 3 авто і зброя – ексначальника одного з управлінь сил логістики ЗСУ підозрюють у збагаченні на 12 млн

Посадовцю ЗСУ загрожує 10 років за незаконне збагачення.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 12 мільйонів гривень. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовець придбав активи, походження яких не зміг пояснити. Серед них — 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON) та облігації внутрішньої державної позики, оформлені на нього та його близьких.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання ексначальника виявили зброю та боєприпаси, які він зберігав без відповідного дозволу.

Підозрюваному інкримінують порушення за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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