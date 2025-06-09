У Києві планують заселити ВПО в арештовані квартири – АРМА та КМВА готують пілотний проект

Проєкт є пілотним і надалі може бути масштабований на інші регіони України.

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Київська міська військова адміністрація спільно з Національним агентством з розшуку та менеджменту активів готує пілотний проєкт із тимчасового заселення внутрішньо переміщених осіб та громадян, які втратили житло через війну, в арештовані квартири.

Як повідомляє КМВА, мета ініціативи — розробити ефективний механізм використання конфіскованого майна для вирішення проблеми тимчасового житла для постраждалих українців.

«КМВА готова включатися в такі проєкти, бо це про конкретну допомогу конкретним людям. Київ має всі потрібні для цього ресурси, критично важливо правильно їх використати», — заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Проєкт є пілотним і надалі може бути масштабований на інші регіони України.

Раніше стало відомо, що в Україні запускають масштабну інвентаризацію житла для ВПО.

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