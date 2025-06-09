Чи продовжувати трудові відносини з тим, хто отримав статус біженця в іншій країні — роз’яснення Держпраці

Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством.

Законодавство про працю не зобов’язує працівників повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження чи отримання статусу біженця чи тимчасового захисту.

У зв’язку з ситуацією в Україні через бойові дії працівники, які не можуть вийти на роботу через небезпеку для життя чи здоров’я, не підлягають звільненню за прогул без поважної причини.

Якщо робота дозволяє виконуватися віддалено, працівник має право продовжувати виконувати свої обов’язки з належною оплатою.

У разі втрати зв’язку з працівником, доки не з’ясовано причини його відсутності, за ним зберігаються робоче місце та посада, трудові відносини не припиняються, але час неявок не оплачується і не зараховується до стажу для щорічної відпустки.

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