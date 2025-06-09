Практика судів
  1. В Україні

Чи продовжувати трудові відносини з тим, хто отримав статус біженця в іншій країні — роз’яснення Держпраці

20:26, 9 червня 2025
Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.
Чи продовжувати трудові відносини з тим, хто отримав статус біженця в іншій країні — роз’яснення Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством.

Законодавство про працю не зобов’язує працівників повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження чи отримання статусу біженця чи тимчасового захисту.

У зв’язку з ситуацією в Україні через бойові дії працівники, які не можуть вийти на роботу через небезпеку для життя чи здоров’я, не підлягають звільненню за прогул без поважної причини.

Якщо робота дозволяє виконуватися віддалено, працівник має право продовжувати виконувати свої обов’язки з належною оплатою.

У разі втрати зв’язку з працівником, доки не з’ясовано причини його відсутності, за ним зберігаються робоче місце та посада, трудові відносини не припиняються, але час неявок не оплачується і не зараховується до стажу для щорічної відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одна ВЛК оглядатиме людину, а інша ВЛК оцінюватиме анонімні дані – у Міноборони планують реформу

Катерина Черногоренко розповіла, що планується реалізувати дві процедури окремо – медичний огляд буде робити одна ВЛК, а інша буде оцінювати набір переданих до системи даних, а не людину.

Перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів обмежать строками

Відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

Мобілізація обвинуваченого у корупційній справі не буде автоматично призводити до зупинки розгляду справи — комітет рекомендував прийняти закон

Необхідною умовою для зупинення буде встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такого обвинуваченого, в тому числі у режимі відеоконференції, у зв’язку із його безпосередньою участю у заходах із забезпечення оборони України.

Поріг для відповідальності за недостовірне декларування піднімуть, за незаконне збагачення — зменшать: комітет рекомендував прийняти закон

Зміни до КУпАП, КК та КПК рекомендовані до прийняття в цілому з урахуванням пропозицій НАЗК, НАБУ і САП.

Якщо подружжя вже судиться щодо розірвання шлюбу в іноземному суді, то український суд має залишити позов без розгляду – Верховний Суд

Позов про розірвання шлюбу знаходиться на розгляді у Франції, тому український суд залишив позовну заяву без розгляду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва