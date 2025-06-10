Які найпопулярніші навчальні курси в Армія+, – розповіли в Міноборони

31 тисяча військових обрали в Армія+ курс з дронів.

Фото: volynnews

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України оприлюднило дані про найпопулярніші навчальні курси у застосунку Армія+, які обирають військовослужбовці для професійного розвитку.

Лідером серед курсів є «Безпілотні системи. Основи БпЛА», який розпочали 31 000 користувачів. На другому місці — «Інформаційна стійкість: кібербезпека» з 22 500 учасниками. Третю позицію посідає «Загальна підготовка», що зацікавила 14 700 військових.

«Мене тішить, що наші військові готові всотувати знання з різних тем та розвиватися у професійному плані. Ми вже маємо курси на військову та навколовійськову тематики. Та продовжуватимемо їх розширювати. Наприклад, скоро запустимо навчання з кібергігієни в доповнення до інших курсів з інформаційної стійкості», — повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Серед інших затребуваних курсів — основи зв’язку на полі бою, організація побуту в польових умовах та психологічна підготовка. Міністерство оборони продовжує розвивати платформу Армія+, щоб забезпечити військових актуальними знаннями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.