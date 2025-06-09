Якщо подружжя вже судиться щодо розірвання шлюбу в іноземному суді, то український суд має залишити позов без розгляду – Верховний Суд

Позов про розірвання шлюбу знаходиться на розгляді у Франції, тому український суд залишив позовну заяву без розгляду.

Фото: linternaute.fr

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Якщо на момент відкриття провадження у справі про розірвання шлюбу в суді іноземної держави є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, то відсутні правові підстави для розгляду цієї справи в українському суді, з урахуванням положень ст. 75 Закону «Про міжнародне приватне право», тому суд залишає такий позов про розірвання шлюбу без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 257 ЦПК.

На це вказав Верховний Суд у постанові від 9 квітня 2025 року по справі 766/2199/24 про розірвання шлюбу, розглянувши касаційну скаргу.

Так, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, залишив позовну заяву без розгляду з урахуванням положень ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне право» та п. 4 ч. 1 ст. 257 ЦПК, оскільки на розгляді суду у м. Брест Французької Республіки перебуває справа між тими ж сторонами і про той саме предмет, в якій провадження розпочато до звернення з цим позовом.

Верховний Суд погодився з висновками судів з огляду на таке.

Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися (ст. 75 Закону «Про міжнародне приватне право»).

У справі встановлено, що сторони — громадяни Франції, проживають у Франції, але одна зі сторін не відмовилась від українського громадянства.

При цьому у Франції вже відкрито справу про розірвання шлюбу між тими ж сторонами, що є підставою для залишення позову без розгляду в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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