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Если супруги уже судятся о расторжении брака в иностранном суде, то украинский суд должен оставить иск без рассмотрения – Верховный Суд

13:56, 9 июня 2025
Иск о расторжении брака находится на рассмотрении во Франции, поэтому украинский суд оставил исковое заявление без рассмотрения.
Если супруги уже судятся о расторжении брака в иностранном суде, то украинский суд должен оставить иск без рассмотрения – Верховный Суд
Фото: linternaute.fr
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Если на момент открытия производства по делу о расторжении брака в суде иностранного государства имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, то отсутствуют правовые основания для рассмотрения этого дела в украинском суде, с учетом положений ст. 75 Закона «О международном частном праве», поэтому суд оставляет такой иск о расторжении брака без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 257 ГПК.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 9 апреля 2025 года по делу 766/2199/24 о расторжении брака, рассмотрев кассационную жалобу.

Так, суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, оставил исковое заявление без рассмотрения с учетом положений ст. 75 Закона Украины «О международном частном праве» и п. 4 ч. 1 ст. 257 ГПК, поскольку на рассмотрении суда в г. Брест Французской Республики находится дело между теми же сторонами и о том же предмете, в котором производство начато до обращения с этим иском.

Верховный Суд согласился с выводами судов, исходя из следующего.

Подсудность судам Украины дел с иностранным элементом определяется на момент открытия производства по делу, несмотря на то, что в ходе производства по делу основания для такой подсудности отпали или изменились (ст. 75 Закона «О международном частном праве»).

В деле установлено, что стороны — граждане Франции, проживают во Франции, но одна из сторон не отказалась от украинского гражданства.

При этом во Франции уже открыто дело о расторжении брака между теми же сторонами, что является основанием для оставления иска без рассмотрения в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд Франция брак

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Если супруги уже судятся о расторжении брака в иностранном суде, то украинский суд должен оставить иск без рассмотрения – Верховный Суд

Иск о расторжении брака находится на рассмотрении во Франции, поэтому украинский суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

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