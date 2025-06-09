Маск после недавнего спора стал на сторону Трампа в вопросе подавления беспорядков в Лос-Анджелесе

Илон Маск одобрил действия Дональда Трампа против мигрантских протестов.

Фото: Root-Nation.com

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Американский миллиардер Илон Маск выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, отреагировав на ситуацию с беспорядками в Лос-Анджелесе. Он опубликовал скриншот заявления Трампа, в котором тот призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс извиниться перед жителями города из-за столкновений.

В сообщении Трампа говорится: «Когда-то большой американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными иностранцами и преступниками. Сейчас жестокие, повстанческие толпы нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации - но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость. Я поручаю Министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, Министру обороны Питу Хегсету и Генеральному прокурору Пэм Бонди, в координации со всеми другими соответствующими департаментами и агентствами, принять все необходимые меры, чтобы освободить Лос-Анджелес от мигрантского нашествия и положить конец этим мигрантским беспорядкам. Порядок будет восстановлен, нелегалы будут высланы, а Лос-Анджелес станет свободным. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!».

Маск также перепостил заявление вице-президента Джей Ди Вэнса: «Этот момент требует решительного лидерства. Президент не потерпит беспорядков и насилия».

«Порядок будет восстановлен, нелегалов вышлют, а Лос-Анджелес — освобожден. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — добавил Трамп.

Напомним, между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «сошел с ума».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Лос-Анджелесе произошли столкновения между сотнями протестующих и федеральными иммиграционными органами. Трамп приказал принять все необходимые меры из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе.

Также вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис заявила, что 9 июня ожидается подача федерального иска от руководства штата против администрации президента США Дональда Трампа.

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