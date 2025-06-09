Маск після нещодавньої суперечки став на бік Трампа у питанні придушення заворушень у Лос-Анджелесі

Ілон Маск схвалив дії Дональда Трампа проти мігрантських протестів.

Фото: Root-Nation.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський мільярдер Ілон Маск висловив підтримку президенту США Дональду Трампу, відреагувавши на ситуацію з заворушеннями в Лос-Анджелесі. Він опублікував скріншот заяви Трампа, в якій той закликав губернаторку Каліфорнії та мерку Лос-Анджелеса Карен Басс вибачитися перед жителями міста через сутички.

У повідомленні Трампа йдеться: «Колись велике американське місто Лос-Анджелес було захоплене та окуповане нелегальними іноземцями та злочинцями. Зараз жорстокі, повстанські натовпи нападають на наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації - але ці беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість. Я доручаю Міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем, Міністру оборони Піту Хегсету та Генеральному прокурору Пем Бонді, в координації з усіма іншими відповідними департаментами та агентствами, вжити всіх необхідних заходів, щоб звільнити Лос-Анджелес від мігрантської навали та покласти край цим мігрантським заворушенням. Порядок буде відновлено, нелегали будуть вислані, а Лос-Анджелес стане вільним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!».

Маск також перепостив заяву віцепрезидента Джей Ді Венса: «Цей момент вимагає рішучого лідерства. Президент не потерпить заворушень і насильства».

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами. Трамп наказав вжити всі необхідні заходи через масові заворушення в Лос-Анджелесі.

Також віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що 9 червня очікує подання федерального позову від керівництва штату проти адміністрації президента США Дональда Трампа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.