Публікували дані про переміщення працівників ТЦК — судитимуть адміністраторів груп месенджерів

Судитимуть адміністраторів Телеграм-каналів та Вайбер-груп.

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На Львівщині СБУ зібрала масив доказової бази на чотирьох мешканців регіону, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Матеріали справи скеровано до суду. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

У відомстві підкреслюють, що мова йде про адміністраторів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які разом з дописувачами спільнот, публікували інформацію про переміщення українських правоохоронців, у тому числі представників ТЦК та СП.

«Таким чином Інтернет-ресурси користувались попитом серед чоловіків призовного віку, які намагались ухилитися від військового обов’язку», - додали в СБУ.

Також там нагадаємо, що в травні цього року кіберфахівці СБУ викрили адміністраторів та заблокували Телеграм-канали та Вайбер-групи.

Відповідатимуть фігуранти перед законом згідно ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

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