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У Польщі перевіряють помилки у підрахунку голосів – рішення щодо дійсності виборів президента ухвалить Верховний Суд

14:43, 9 червня 2025
У Польщі виборча комісія перевірить результати президентських виборів у деяких округах.
У Польщі перевіряють помилки у підрахунку голосів – рішення щодо дійсності виборів президента ухвалить Верховний Суд
Джерело фото: Getty Images/Jakub Porzycki/Anadolu
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У Польщі Національна виборча комісія проведе 9 червня засідання для розгляду протоколів  підрахунку голосів за результатами виборів президента. Міністр юстиції Адам Боднар заявив, що таке засідання є надзвичайною ситуацією, адже раніше виборчій системі довіряли. За його словами, система є децентралізованою і, як правило, на місцях вона працювала без збоїв. Про це повідомляє Польське радіо.

«Виявилось раптом, що довіра підірвана, тож комісія мусить прийняти цей виклик. На мою думку, це означає більшу участь генерального прокурора. Прокурор є обов’язковою фігурою у справах про вибори, будь-які, а особливо президента», — заявив міністр юстиції.

Верховний Суд ухвалює рішення щодо дійсності президентських виборів у Польщі на основі звіту Національної виборчої комісії та після розгляду скарг та заперечень.

Останніми днями у ЗМІ з’являється все більше повідомлень про помилки в підрахунках голосів, допущені деякими окружними виборчими комісіями, зокрема, нібито у низці випадків члени комісій неправильно розподілили голоси між кандидатами.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Республіки Польща.

«Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації», - написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що зміцнюючи одне одного на континенті, «даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру».

Володимир Зеленський висловив сподівання на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з Каролем Навроцьким.

Зазначимо, що переможцем другого туру президентських виборів у Польщі став кандидат від партії «Право та справедливість» Кароль Навроцький.

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць.

Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі.

Його опонент – кандидат від «Громадянської коаліції», мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів.

Різниця між кандидатами склала менше одного відсотка – близько 370 тисяч голосів. 

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Польща вибори

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