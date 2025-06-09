Стало відомо, яка ситуація із захворюваністю на гепатит А в Києві

У Києві зареєстровано 93 випадки захворювання на гепатит А.

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У столиці наразі зафіксовано 93 випадки інфікування гепатитом А, з них 41 - серед дітей. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, наразі спостерігається зниження активності захворювання.

Нові випадки переважно пов’язані з побутовими контактами - люди інфікувалися в домашніх умовах після контакту з хворими.

Чумак додав, що було опрацьовано всі можливі шляхи передачі інфекції - харчові продукти, вода, у тому числі централізоване водопостачання, бювети, бутильована вода, а також водойми у районі. Згідно з отриманими результатами, вода відповідає нормам Держсанпіну.

Ще за час дії мобільних пунктів тестування протестували 776 осіб, із них 17 отримали позитивний результат.

Чумак зазначив, що вакцинація проти гепатиту А в Україні є рекомендованою, але не входить до обов’язкового календаря щеплень.

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