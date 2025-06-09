Практика судів
  1. У світі

У Німеччині обговорюють можливість повернення до обов’язкової військової служби

13:13, 9 червня 2025
Високопосадовці з консервативної партії вважають, що Німеччині, можливо, доведеться застосувати примусові заходи для поповнення рядів армії.
У Німеччині обговорюють можливість повернення до обов’язкової військової служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німеччині, можливо, доведеться вдатися до примусових заходів, щоб поповнити лави своєї виснаженої армії, вважають високопосадовці з консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що уряд працює над законопроектом для відновлення Бундесверу, чисельність якого зменшується, однак до цього часу набір нових солдатів проводився лише на добровільній основі. Натомість провідні консервативні законодавці попереджають, що такі зусилля можуть потребувати підтримки через повернення до призову.

"Якщо виявиться, що значні кадрові потреби для Бундесверу, здатного до оборони та стримування, особливо з огляду на нові плани НАТО, не можуть бути задоволені виключно добровільною моделлю, доведеться ввести примусові елементи", - сказав Томас Ерндль, який представляє Християнських демократів у парламентському комітеті з оборони.

Нова модель військової служби, як очікується, включатиме обмежений процес реєстрації, спрямований на виявлення молодих людей, які проявляють інтерес або потенціал до служби. Але це не заклик: скоріше, мета полягає в тому, щоб спонукати їх підписувати короткострокові військові контракти на добровільній основі.

Ерндль вказав на коаліційну угоду між Християнськими демократами та Соціал-демократичною партією (SPD), яка говорить, що оновлена військова служба буде "спочатку" добровільною - формулювання, яке консерватори розглядають як відкрите для можливого обов'язкового призову.

Під час своєї промови в німецькому парламенті в травні міністр оборони Борис Пісторіус також підкреслив, що акцент на добровольстві є "початковим".

"У нас досі замало людей для того, що наші збройні сили повинні виконувати", - сказав він.

Однак Пісторіус виключив будь-яку перспективу повернення до обов'язкової служби в найближчому майбутньому.

"Зараз заклик нам зовсім не допомагає, тому що у нас просто немає можливостей - ні в казармах, ні на навчаннях", - сказав він на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. "Ці можливості спочатку треба наростити. До того часу діє принцип добровільності".

Експерт з питань оборони Фалько Дроссман заявив, що поточні дебати "цілком ігнорують реальні проблеми, з якими ми стикаємося".

"Я твердо вірю, що замість повернення до призову нова військова служба буде розроблена настільки привабливо, що більш ніж достатня кількість молодих людей захочуть добровільно піти на військову службу", - сказав він.

Німеччина призупинила обов'язкову військову службу у 2011 році. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Німеччина військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одна ВЛК оглядатиме людину, а інша ВЛК оцінюватиме анонімні дані – у Міноборони планують реформу

Катерина Черногоренко розповіла, що планується реалізувати дві процедури окремо – медичний огляд буде робити одна ВЛК, а інша буде оцінювати набір переданих до системи даних, а не людину.

Перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів обмежать строками

Відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

Мобілізація обвинуваченого у корупційній справі не буде автоматично призводити до зупинки розгляду справи — комітет рекомендував прийняти закон

Необхідною умовою для зупинення буде встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такого обвинуваченого, в тому числі у режимі відеоконференції, у зв’язку із його безпосередньою участю у заходах із забезпечення оборони України.

Поріг для відповідальності за недостовірне декларування піднімуть, за незаконне збагачення — зменшать: комітет рекомендував прийняти закон

Зміни до КУпАП, КК та КПК рекомендовані до прийняття в цілому з урахуванням пропозицій НАЗК, НАБУ і САП.

Якщо подружжя вже судиться щодо розірвання шлюбу в іноземному суді, то український суд має залишити позов без розгляду – Верховний Суд

Позов про розірвання шлюбу знаходиться на розгляді у Франції, тому український суд залишив позовну заяву без розгляду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва