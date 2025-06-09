У Німеччині обговорюють можливість повернення до обов’язкової військової служби

Високопосадовці з консервативної партії вважають, що Німеччині, можливо, доведеться застосувати примусові заходи для поповнення рядів армії.

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Німеччині, можливо, доведеться вдатися до примусових заходів, щоб поповнити лави своєї виснаженої армії, вважають високопосадовці з консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що уряд працює над законопроектом для відновлення Бундесверу, чисельність якого зменшується, однак до цього часу набір нових солдатів проводився лише на добровільній основі. Натомість провідні консервативні законодавці попереджають, що такі зусилля можуть потребувати підтримки через повернення до призову.

"Якщо виявиться, що значні кадрові потреби для Бундесверу, здатного до оборони та стримування, особливо з огляду на нові плани НАТО, не можуть бути задоволені виключно добровільною моделлю, доведеться ввести примусові елементи", - сказав Томас Ерндль, який представляє Християнських демократів у парламентському комітеті з оборони.

Нова модель військової служби, як очікується, включатиме обмежений процес реєстрації, спрямований на виявлення молодих людей, які проявляють інтерес або потенціал до служби. Але це не заклик: скоріше, мета полягає в тому, щоб спонукати їх підписувати короткострокові військові контракти на добровільній основі.

Ерндль вказав на коаліційну угоду між Християнськими демократами та Соціал-демократичною партією (SPD), яка говорить, що оновлена військова служба буде "спочатку" добровільною - формулювання, яке консерватори розглядають як відкрите для можливого обов'язкового призову.

Під час своєї промови в німецькому парламенті в травні міністр оборони Борис Пісторіус також підкреслив, що акцент на добровольстві є "початковим".

"У нас досі замало людей для того, що наші збройні сили повинні виконувати", - сказав він.

Однак Пісторіус виключив будь-яку перспективу повернення до обов'язкової служби в найближчому майбутньому.

"Зараз заклик нам зовсім не допомагає, тому що у нас просто немає можливостей - ні в казармах, ні на навчаннях", - сказав він на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. "Ці можливості спочатку треба наростити. До того часу діє принцип добровільності".

Експерт з питань оборони Фалько Дроссман заявив, що поточні дебати "цілком ігнорують реальні проблеми, з якими ми стикаємося".

"Я твердо вірю, що замість повернення до призову нова військова служба буде розроблена настільки привабливо, що більш ніж достатня кількість молодих людей захочуть добровільно піти на військову службу", - сказав він.

Німеччина призупинила обов'язкову військову службу у 2011 році.

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