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В Германии обсуждают возможность возвращения к обязательной военной службе

13:13, 9 июня 2025
Высокопоставленные должностные лица из консервативной партии считают, что Германии, возможно, придется применить принудительные меры для пополнения рядов армии.
В Германии обсуждают возможность возвращения к обязательной военной службе
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Германии, возможно, придётся прибегнуть к принудительным мерам, чтобы пополнить ряды своей истощённой армии, считают высокопоставленные представители консервативной партии канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что правительство работает над законопроектом по восстановлению Бундесвера, численность которого уменьшается, однако до настоящего времени набор новых солдат проводился исключительно на добровольной основе. Вместе с тем ведущие консервативные законодатели предупреждают, что такие усилия могут потребовать поддержки за счёт возвращения к призыву.

«Если выяснится, что значительные кадровые потребности для Бундесвера, способного к обороне и сдерживанию, особенно с учётом новых планов НАТО, не могут быть удовлетворены исключительно добровольной моделью, придётся ввести принудительные элементы», — заявил Томас Эрндль, представляющий Христианских демократов в парламентском комитете по обороне.

Ожидается, что новая модель военной службы будет включать ограниченный процесс регистрации, направленный на выявление молодых людей, проявляющих интерес или потенциал к службе. Но это не призыв: скорее, цель заключается в том, чтобы побудить их подписывать краткосрочные военные контракты на добровольной основе.

Эрндль указал на коалиционное соглашение между Христианскими демократами и Социал-демократической партией (SPD), в котором говорится, что обновлённая военная служба будет «первоначально» добровольной — формулировка, которую консерваторы рассматривают как открытую для возможного обязательного призыва.

Во время своей речи в немецком парламенте в мае министр обороны Борис Писториус также подчеркнул, что акцент на добровольности является «начальным».

«У нас до сих пор слишком мало людей для того, что наши вооружённые силы должны выполнять», — сказал он.

Однако Писториус исключил любую перспективу возвращения к обязательной службе в ближайшем будущем.

«Сейчас призыв нам совсем не помогает, потому что у нас просто нет возможностей — ни в казармах, ни на учениях», — сказал он на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. «Эти возможности сначала нужно нарастить. До тех пор действует принцип добровольности».

Эксперт по вопросам обороны Фалько Дроссман заявил, что текущие дебаты «полностью игнорируют реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся».

«Я твёрдо верю, что вместо возвращения к призыву новая военная служба будет разработана настолько привлекательно, что более чем достаточное количество молодых людей захотят добровольно пойти на военную службу», — сказал он.

Германия приостановила обязательную военную службу в 2011 году.

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Германия военная служба

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