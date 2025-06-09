Контракт із ЗСУ та оплата штрафів ТЦК онлайн: у Резерв+ з’являться нові функції

У застосунку Резерв+ з’являться нові можливості: до кінця 2025 року українці зможуть укладати контракт із ЗСУ онлайн, а вже з кінця червня — оплачувати штрафи ТЦК у кілька кліків.

Джерело фото: instagram.com/kate_chernohorenko

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До кінця 2025 року українці зможуть онлайн укладати контракт із Збройними Силами України через застосунок «Резерв+». Це дозволить цифровізувати процес входу громадян до лав ЗСУ. Про це повідомила Заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також у Міноборони зазначили, що також наприкінці червня в «Резерв+» запустять онлайн оплату штрафів ТЦК.

Катерина Черногоренко повідомила, що не потрібно буде ходити в ТЦК або банк — оплату можна буде зробити кількома кліками. Спершу будуть доступні штрафи за несвоєчасне оновлення даних, пізніше додадуть інші.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент підписав закон, яким удосконалено механізми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законів про оборону і мобілізацію №4316-IX (законопроект 12093).

Ним пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.

Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Як зазначили у Міноборони, цей закон також запроваджує онлайн-сплату штрафів ТЦК через застосунок Резерв+ зі знижкою.

Однак запрацює така послуга лише влітку.

«Застосунок Резерв+ влітку дозволить військовозобов’язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати», зазначили у Міністерстві оброни.

Процедура онлайн-сплати виглядатиме наступним чином:

подання користувачем заяви в Резерв+ про визнання порушення

отримання постанови про порушення у Резерв+

сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

«Наш обов'язок як держави – допомагати громадянам у будь-яких питаннях. Завдяки закону, який підписав Президент, ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною у застосунку Резерв+», – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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