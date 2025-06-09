Стало известно, какая ситуация с заболеваемостью гепатитом А в Киеве

В Киеве зарегистрировано 93 случая заболевания гепатитом А.

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В столице зафиксировано 93 случая инфицирования гепатитом А, из них 41 - среди детей. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак в интервью Укринформу.

По его словам, в настоящее время наблюдается снижение активности заболевания.

Новые случаи в основном связаны с бытовыми контактами – люди инфицировались в домашних условиях после контакта с больными.

Чумак добавил, что были проработаны все возможные пути передачи инфекции – пищевые продукты, вода, в том числе централизованное водоснабжение, бюветы, бутилированная вода, а также водоемы в районе. Согласно полученным результатам, вода соответствует нормам Госсанпина.

Еще за время действия мобильных пунктов тестирования протестировали 776 человек, из них 17 получили положительный результат.

Чумак отметил, что вакцинация против гепатита А в Украине рекомендована, но не входит в обязательный календарь прививок.

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