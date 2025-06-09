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В Польше проверяют ошибки в подсчете голосов — решение о действительности выборов президента примет Верховный Суд

14:43, 9 июня 2025
В Польше избирательная комиссия проверит результаты президентских выборов в некоторых округах.
В Польше проверяют ошибки в подсчете голосов — решение о действительности выборов президента примет Верховный Суд
Источник фото: Getty Images/Jakub Porzycki/Anadolu
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В Польше Национальная избирательная комиссия проведет 9 июня заседание для рассмотрения протоколов подсчета голосов по результатам президентских выборов. Министр юстиции Адам Боднар заявил, что такое заседание является чрезвычайной ситуацией, ведь ранее избирательной системе доверяли. По его словам, система является децентрализованной и, как правило, на местах она работала без сбоев. Об этом сообщает Польское радио.

«Оказалось вдруг, что доверие подорвано, поэтому комиссия должна принять этот вызов. На мой взгляд, это означает большую вовлеченность генерального прокурора. Прокурор является обязательной фигурой в делах, касающихся выборов, любых, а особенно президентских», — заявил министр юстиции.

Верховный суд принимает решение о действительности президентских выборов в Польше на основе отчета Национальной избирательной комиссии и после рассмотрения жалоб и возражений.

В последние дни в СМИ появляется все больше сообщений об ошибках в подсчетах голосов, допущенных некоторыми окружными избирательными комиссиями. В частности, якобы в ряде случаев члены комиссий неправильно распределили голоса между кандидатами.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Республики Польша.

«Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на выборах президента. Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации», — написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что, укрепляя друг друга на континенте, «даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и длительного мира».

Владимир Зеленский выразил надежду на неизменно плодотворное сотрудничество с Польшей и лично с Каролем Навроцким.

Отметим, что победителем второго тура президентских выборов в Польше стал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков.

Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши.

Его оппонент — кандидат от «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

Разница между кандидатами составила менее одного процента — около 370 тысяч голосов.

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Польша выборы

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