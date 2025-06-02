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Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше

11:54, 2 июня 2025
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с избранием президентом Польши.
Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше
Источник фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Республики Польша.

«Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на выборах президента. Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации», — написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что, укрепляя друг друга на континенте, «даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и длительного мира».

Владимир Зеленский выразил надежду на неизменно плодотворное сотрудничество с Польшей и лично с Каролем Навроцким.

Напомним, что победителем второго тура президентских выборов в Польше стал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков.

Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши.

Его оппонент — кандидат от «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

Разница между кандидатами составила менее одного процента — около 370 тысяч голосов.

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Польша президент

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