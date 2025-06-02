Зеленський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з обранням президентом Польщі.

Джерело фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

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Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Республіки Польща.

«Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації», - написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що зміцнюючи одне одного на континенті, «даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру».

Володимир Зеленський висловив сподівання на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з Каролем Навроцьким.

Нагадаємо, що переможцем другого туру президентських виборів у Польщі став кандидат від партії «Право та справедливість» Кароль Навроцький.

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць.

Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі.

Його опонент – кандидат від «Громадянської коаліції», мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів.

Різниця між кандидатами склала менше одного відсотка – близько 370 тисяч голосів.

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